Сестры Музычук впритык приблизились к лидерам Гран-при ФИДЕ

Новости спорта:В швейцарской Лозанне приближается к финишу третий этап женского Гран-при ФИДЕ. Шахматисткам осталось сыграть по три поединка.

Пятый тур украинки - сестры Музычук начали с невероятных неудач. Обе наши шахматистки играли белыми и обе имели абсолютно выигрышные позиции.

Анна была близка к победе в партии против грузинки Наны Дзагнидзе (черные). Но есть в шахматах понятие неудобного соперника. Именно такое происходит во встречах Анны с Наной. На турнире претенденток прошлого года львовянка не реализовало большое преимущество белыми, а затем выпустила еще и ничью. По схожему сценарию проходила и нынешняя встреча. Казалось, что белые, прекрасно разыграли дебют, начало миттельшпиля и уже не упустят победу. Но Музычук попала в цейтнот, а там допустила серию ошибок и проиграла.

Не менее драматичной была встреча Марии белыми против действующей чемпионки мира Цзюй Вэньцзюнь. Львовянка также носила шахматную корону и, конечно, не считала себя хуже китаянки. Наоборот, Мария в блестящем стиле переиграла соперницу, имея не один и не два пути к победе. В определенный момент львовянка стала действовать не самым лучшим образом, но выигрыш еще не был потерян. Оставалось сделать один точный ход, и сопернице пришлось бы остановить часы. Мария, однако, допустила решающую ошибку, неуместно пожертвовав слона. Цепкая китаянка воспользовалась этим и достигла ничьей. Такое двойное фиаско сестер было очень обидным для украинских болельщиков шахмат. К тому же, возникал вопрос, как перенесут наши шахматистки такие удары судьбы.

Но украинские девушки оказались молодцами. В следующем раунде они четко сделали ничьи черными против Александры Гарячкинои (Россия) и Дзагнидзе. А в седьмом туре Анна показала филигранную технику против россиянки Александры Костенюк. Музычук наглядно продемонстрировала, чего стоит преимущество двух слонов, и победила в отличном стиле.

Мария, которая играла против лидера - Гарячкиной не побоялась применить гамбит Эванса (острый дебют с жертвой пешки). Хотя соперница все же удержала равновесие и достигла ничьей, смелость украинки заслуживает самой высокой оценки.

На следующий день Мария, которая до этого сделала семь ничьих, наконец одержала первую победу. Причем, черными. В партии против Костенюк, которая проходила с переменным успехом, а затем перешла к ладейному окончанию с преимуществом украинки. Музычук-младшая технично довела игру до победы.

После восьмого тура положение лидирующей группы таково: Гарячкина и Дзагнидзе - по 5 очков, Анна и Мария Музычук, Жансуя Абдумалик (Казахстан) и Алина Кашлинская (Россия) - по 4,5, Харика Дронавалли (Индия), Пиа Крамлинг (Швеция) и Цзюй Вэньцзюнь - по 4.

Словом, девять участниц из 12-ти могут рассчитывать на призовые места. Мы же будем надеяться на сестер Музычук. Во-первых, они две из трех оставшихся партий играют белыми. Во-вторых, их соперницы далеко не самые сильные на турнире. Добавим, что от трех заключительных раундов зависит не только судьба третьего этапа, а, возможно, и распределения мест во всем Гран-при.