Новости спорта:НХЛ пока не намерена приостанавливать сезон из-за эпидемии коронавируса.

Руководство НХЛ пока не намерено приостанавливать регулярный сезон в лиге и продолжает искать поиск оптимальных вариантов решения данной проблемы.

«Мы солидарны с решением НБА о приостановлении чемпионата в связи с положительным результатом на коронавирус у одного из баскетболистов. В свою очередь, НХЛ продолжает консультации с врачами. Мы рассматриваем все возможные варианты событий и опубликуем новую информацию 13 марта», — говорится в заявлении.

Сегодня стало известно, что сезон в НБА приостановлен после информации о том, что центровой Юты Джаз Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус.

Сегодня руководители НБА должны провести специальное совещание, в ходе которого должно быть принято решение насчет дальнейших действий.

Из-за коронавируса COVID-19 уже был приостановлен футбольный чемпионат Италии, а многие матчи еврокубков либо проводятся при пустых трибунах, либо находятся под угрозой срыва.