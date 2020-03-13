Уайт: Мы не отменяем ни один турнир UFC

Новости спорта:Промоушен будет проводить соревнования без зрителей.

Президент UFC Дэна Уайт выступил с заявлением относительно мировой пандемии вируса COVID-19.

«Мы пристально следим за ситуацией с коронавирусом и на то, как он может повлиять на здоровье бойцов UFC, персонала и фанатов по всему миру. Мы двигаемся дальше и не отменяем ни один ивент. Но мы адаптируемся к этим беспрецедентым обстоятельствам. Некоторые ивенты из городов, где они должны были пройти, перенесены в Лас-Вегас, в центр UFC APEX. И, к сожалению, они пройдут без зрителей. Вы знаете, что я это ненавижу. Но мы приняли это решение в интересах всех, кто задействованы - фанатов, атлетов, персонал и медиа-партнеров. Но все ивенты будут показаны онлайн.

Это очень сложная ситуация, которая продолжает развиваться. Мы будем держать вас в курсе всех событий», - сказал Уайт.

Отметим, что мартовский и апрельский турниры UFC перенесены из Коламбуса и Портленда в Лас-Вегас.