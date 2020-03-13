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Мане, Азар и другие: FIFA представила новую команду недели (Фото)

Мане, Азар и другие: FIFA представила новую команду недели (Фото)
11:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:В FIFA 20 вышла вторая мартовская команда недели. Как и всегда, в неё вошли 23 футболиста.

В FIFA 20 вышла вторая мартовская команда недели. Как и всегда, в неё вошли 23 футболиста.

Наивысший рейтинг в этой команде (91) имеет форвард футбольного клуба «Ливерпуль» — Садио Мане. Он забил гол и отметился голевой передачей в матче «Ливерпуля» с «Борнмутом», который состоялся 7 марта на «Энфилде» и завершился победой «Ливерпуля» со счётом 2:1.

Стоит отметить и 20-летнего полузащитника клуба «Байер-04» Кая Хаверца. Рейтинг (88) в 20 лет — это очень достойно. 

Отметим, что состав 26-й команды недели основан исключительно на выступлениях в национальных лигах. Выступление игроков в Лиге чемпионов не учитывалось.

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ФИФА, Футбол, Новости футбола, FIFA 20.
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