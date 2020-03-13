Когда начнется сезон Формулы-1

Новости спорта:Сезон в Формуле-1 может начаться в июне.

Чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1 должен был стартовать на этой неделе в Мельбурне, но сегодня руководство гоночной серии объявило об отмене гонки из-за пандемии коронавируса.

Гоночный консультант Ред Булла Хельмут Марко в беседе с журналистами сообщил, что боссы Формулы-1 рассматривают вариант с началом сезона в июне на Гран-при Азербайджана в Баку.

Для сохранения целостности чемпионата Формула-1 откажется от летнего перерыва и перенесет несколько весенних этапов в Европе на август.

Ожидается, что в случае завершения эпидемии коронавируса сезон 2020 года в Формуле-1 будет состоять из 17-18 Гран-при.

После Австралии следующими в календаре Формулы-1 идут гонки в Бахрейне и Вьетнаме. Ожидается, что оба Гран-при будут отменены.