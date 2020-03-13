Днепр победил Динамо в плей-офф УХЛ (Видео)

Новости спорта:Ответный матч соперники сыграют 15 марта в Херсоне.

В украинском хоккейной лиге (УХЛ) стартовал плей-офф. В первом четвертьфинальном матче "Днепр" (Херсон) победил на чужой площадке "Динамо" (Харьков) 8:1.

Продолжается решающая фаза чемпионата Украины по хоккею. В первом четвертьфинальном матче плей-офф "Днепр" обыграл харьковское "Динамо" 8:1. В составе гостей шайбы забрасывали Дорофеев, Шибаев (дважды), Василенков, Янишевский (дважды), Матерухин (дважды). У хозяев отличился Праведный.

Ответный матч в этой паре сыграют 15 марта в Херсоне.

Напомним, в первом четвертьфинальном матче в другой паре "Белый Барс" (Белая Церковь) победил на чужой площадке "Ледяных Волков" (Киев) 4:2.