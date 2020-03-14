Международная федерация хоккея отменила чемпионаты мира

Новости спорта:Коронавирус помешал проведению хоккейных ЧМ.

Международная федерация хоккея приняла решение об отмене четырех чемпионатов мира в низших дивизионах. Речь идет о соревнованиях, которые были запланированы на апрель.

Чемпионат мира в Дивизионе II, Группа А - Хорватия, 19-25 апреля

Чемпионат мира в Дивизионе II, Группа В - Исландия, 19-25 апреля

Чемпионат мира в Дивизионе III, Группа А - Люксембург, 19-25 апреля

Чемпионат мира в Дивизионе III, Группа В - ЮАР, 20-23 апреля

Открытым остается вопрос о проведении чемпионатов в двух группах Дивизиона I и в элитном Дивизионе, матчи которого должны пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Ранее вице-президент ИИХФ Калерво Куммола заявил, что в настоящий момент перед организацией стоит выбор - проведение ЧМ-2020 в Швейцарии или полная его отмена. Крайний срок для принятия решения будет 20 апреля.