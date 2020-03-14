Украинские дипломаты эвакуируют из Франции юношеские команды по регби

Новости спорта:Украинские юношеские команды по регби досрочно вернутся из Франции.

Консул в Париже помог украинским юношеским командам по регби организовать досрочное возвращение на Родину со стажировки во французском городе Бержерак, а консулы в Кракове будут содействовать пересечению немецко-польской границы до ее закрытия.

Об этом Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Он рассказал, что во французском городе Бержерак находились на стажировке юношеские украинские команды по регби U12, U14, U16 и U18 - вместе 65 детей и 20 взрослых. Их возвращение в Украину был запланировано на 17 марта.

Как сообщил Погорельцев, украинский консул в Париже решил вопросы их досрочного возвращения на Родину, чтобы наши сограждане успели пересечь польскую границу до ее закрытия.

По информации Погорельцева, на 18 часов оба автобуса находились на территории Германии, их прибытие на немецко-польскую границу ожидается около 23.00.

В 21.00 директор Департамента сообщил, что первый автобус с гражданами Украины находится в 100 км от границы, второй - в 140 км.

"Консулы Генконсульства Украины в Кракове будут содействовать пересечению немецко-польской границы", - заверил Погорельцев.

Как сообщалось, Польша в ночь с 14 на 15 марта временно приостанавливает все международное авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение.