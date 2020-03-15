Дэна Уайт высказался о проведении боя Хабиб - Фергюсон

Новости спорта:Дана Уайт хочет провести самый ожидаемый бой года в ММА.

Президент UFC Дэна Уайт заверил, что турнир UFC 249, главным событием которого станет встреча чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном состоится.

"У нас было несколько потенциальных мест для проведения этого боя, включая Неваду. Теперь вариант с Невадой отпадает, но мы в поиске ещё парочки мест. Рассчитываю, что к утру завтрашнего дня у меня будет два варианта для этого события. Этот бой состоится. Болельщики могут не сходить с ума и не переживать. Поединок Хабиба против Тони состоится", — рассказал Уайт в интервью, размещённом на странице Sports Center в "Твиттере".

Напомним, в UFC вынуждены искать новые арены для проведения турниров в связи с пандемией коронавируса. Президент UFC заверил, что все ближайшие шоу состоятся согласно расписанию.

Ранее Дэна Уайт рассказал, что UFC не остановится и будет продолжать бои.