Одиозный украинский тренер возглавил Продэксим

Станислав Гончаренко стал новым главным тренером Продэксима. Детали соглашения с 59-летним наставником не уточняются.
Гончаренко — шестикратный чемпион Украины по футзалу. Тренер выигрывал внутреннее первенство с тремя клубами — Интеркас, Тайм и Энергия.
Также Гончаренко шесть раз становился обладателем Кубка Украины. В 2001 году он вместе со сборной Украины стал серебряным призером чемпионата Европы по футзалу.
Последним клубом Гончаренко был Кардинал-Ровно, с которого он был уволен в ноябре прошлого года.
Напомним, что в декабре Продэксим покинул испанский наставник Хави Родригес. После ухода испанца командой руководил Дмитрий Бербенцев.
Продэксим — выиграл регулярный чемпионат Экстра-лиги. Второй этап чемпионата Украины начнется 21 марта.