Одиозный украинский тренер возглавил Продэксим

Новости спорта:Украинский специалист Станислав Гончаренко назначен тренером херсонского Продэксима.

Станислав Гончаренко стал новым главным тренером Продэксима. Детали соглашения с 59-летним наставником не уточняются.

Гончаренко — шестикратный чемпион Украины по футзалу. Тренер выигрывал внутреннее первенство с тремя клубами — Интеркас, Тайм и Энергия.

Также Гончаренко шесть раз становился обладателем Кубка Украины. В 2001 году он вместе со сборной Украины стал серебряным призером чемпионата Европы по футзалу.

Последним клубом Гончаренко был Кардинал-Ровно, с которого он был уволен в ноябре прошлого года.

Напомним, что в декабре Продэксим покинул испанский наставник Хави Родригес. После ухода испанца командой руководил Дмитрий Бербенцев.

Продэксим — выиграл регулярный чемпионат Экстра-лиги. Второй этап чемпионата Украины начнется 21 марта.