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"Просто закройте нас на арене": Нурмагомедов - о бое против Фергюсона

"Просто закройте нас на арене": Нурмагомедов - о бое против Фергюсона
09:18 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона оказался под угрозой срыва.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен провести бой против Тони Фергюсона. Поединок был запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке в качестве главного события UFC 249, однако из-за пандемии коронавируса в городе запретили проведение массовых мероприятий.

Теперь UFC ищет другое место для проведения турнира.

На фоне этих новостей Нурмагомедов опубликовал фото в своем Instagram и предложил просто закрыть его и Фергюсона на арене, чтобы узнать, кто чемпион.

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Просто закройте нас на арене и вы узнаете чемпиона. - Just close us in the arena and you will recognize the champion. #ufc249 #andStill

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

"Просто закройте нас на арене и вы узнаете чемпиона", - написал Хабиб.

Отметим, что ранее президент UFC заверил, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится. 

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов.
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