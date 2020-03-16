"Просто закройте нас на арене": Нурмагомедов - о бое против Фергюсона

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен провести бой против Тони Фергюсона. Поединок был запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке в качестве главного события UFC 249, однако из-за пандемии коронавируса в городе запретили проведение массовых мероприятий.
Теперь UFC ищет другое место для проведения турнира.
На фоне этих новостей Нурмагомедов опубликовал фото в своем Instagram и предложил просто закрыть его и Фергюсона на арене, чтобы узнать, кто чемпион.
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Просто закройте нас на арене и вы узнаете чемпиона. - Just close us in the arena and you will recognize the champion. #ufc249 #andStill
"Просто закройте нас на арене и вы узнаете чемпиона", - написал Хабиб.
Отметим, что ранее президент UFC заверил, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится.