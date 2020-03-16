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ФВУ приостановила чемпионат Украины по волейболу из-за коронавируса

ФВУ приостановила чемпионат Украины по волейболу из-за коронавируса
14:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Facebook

Новости спорта:Федерация волейбола Украины приняла решение приостановить соревнования до 3 апреля.

Чемпионат Украины по волейболу во всех лигах приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Матчи первенства отменены до конца срока карантина (3 апреля).

Последние матчи первого этапа сезона проходили без зрителей. Накануне завершился регулярный чемпионат в мужской Суперлиге — первыми стали Барком-Кажаны. В женской лиге лидирует Прометей.

На прошлой неделе из-за пандемии COVID-19 был досрочно завершен чемпионат Украины по баскетболу. Чемпионом Суперлиги стал Днепр.

Ожидается, что завтра до 3 апреля будут отменены матчи чемпионата Украины по футболу, а также на 2021 год будет перенесен чемпионат Европы.

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Волейбол, Коронавирус, Новости волейбола, ФВУ.
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