ФВУ приостановила чемпионат Украины по волейболу из-за коронавируса

Новости спорта:Федерация волейбола Украины приняла решение приостановить соревнования до 3 апреля.

Чемпионат Украины по волейболу во всех лигах приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Матчи первенства отменены до конца срока карантина (3 апреля).

Последние матчи первого этапа сезона проходили без зрителей. Накануне завершился регулярный чемпионат в мужской Суперлиге — первыми стали Барком-Кажаны. В женской лиге лидирует Прометей.

На прошлой неделе из-за пандемии COVID-19 был досрочно завершен чемпионат Украины по баскетболу. Чемпионом Суперлиги стал Днепр.

Ожидается, что завтра до 3 апреля будут отменены матчи чемпионата Украины по футболу, а также на 2021 год будет перенесен чемпионат Европы.