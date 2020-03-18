Новости спорта:Президент Европейской легкой атлетики Свен Арне Хансен госпитализирован из-за инсульта

Президент Европейской легкой атлетики (ЕА) Свен Арне Хансен госпитализирован с инсультом, сообщает исполнительный директор ЕА Кристиан Милз.

В больницу Хансен был доставлен 15 марта. Врачи пока не делают точных прогнозов, но ожидается, что президент будет выписан не ранее чем через неделю, после чего его ожидает еще курс реабилитации.

Примечательно, что в больнице Хансена также проверили на коронавирус (COVID-19), и тест показал отрицательный результат.

В начале следующей недели Исполнительный комитет ЕА в электронном режиме в соответствии с конституцией организации распределит обязанности президента на период его недееспособности.