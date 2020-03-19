Лучшие моменты мужского биатлонного сезона 2019/20

Биатлонный сезон закончился не так, как того хотели бы большинство фанатов этого вида спорта. Как и любые другие мероприятия, биатлон не смог завершиться из-за коронавируса. Вспоминая прошедший сезон, увенчавшийся завершением карьеры Мартена Фуркада, Международный союз биатлонистов поделился роликом с лучшими моментами кампании.