Организаторы Олимпиады-2020 уже начали готовиться к переносу Игр

Новости спорта:Новая дата Олимпиады-2020 зависят от решения правительства Японии.

Организаторы Олимпиады-2020 уже приступили к рассмотрению переноса Игр на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса, об этом сообщает Reuters.

В оргкомитете сообщили, что "мы разрабатываем альтернативные планы проведения Олимпиады: план B, C, D, изучаем различные сроки переноса". В то же время в правительстве Японии настаиваю на проведении Игр в установленный ранее срок (с 24 июля по 9 августа).

Вариант провести Олимпиаду без зрителей также рассматривается, но в МОК не хотят идти на такой шаг. Отмечается, что финальное решение о переносе Олимпиады -2020 примут с учетом позиции власти Японии.

Напомним, Олимпийские игры в Токио запланированы с 24 июля по 9 августа.