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Организаторы Олимпиады-2020 уже начали готовиться к переносу Игр

Организаторы Олимпиады-2020 уже начали готовиться к переносу Игр
14:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Новая дата Олимпиады-2020 зависят от решения правительства Японии.

Организаторы Олимпиады-2020 уже приступили к рассмотрению переноса Игр на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса, об этом сообщает Reuters.

В оргкомитете сообщили, что "мы разрабатываем альтернативные планы проведения Олимпиады: план B, C, D, изучаем различные сроки переноса". В то же время в правительстве Японии настаиваю на проведении Игр в установленный ранее срок (с 24 июля по 9 августа).

Вариант провести Олимпиаду без зрителей также рассматривается, но в МОК не хотят идти на такой шаг. Отмечается, что финальное решение о переносе Олимпиады -2020 примут с учетом позиции власти Японии.

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Напомним, Олимпийские игры в Токио запланированы с 24 июля по 9 августа.

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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада-2020, Токио-2020, Коронаввирус.
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