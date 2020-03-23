Звезда NHL планирует заверить карьеру

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11:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Туукка Раск сообщил, что в 2021 году может завершить карьеру хоккеиста.

Финский вратарь Бостон Брюинз Туукка Раск сообщил, что в 2021 году может завершить карьеру хоккеиста. По его словам, он хочет больше быть дома с детьми.

"У меня остался один год контракта, так что посмотрим, буду ли я вообще играть. Посмотрим. Возможность такая есть", — заявил 33-летний финн.

"Сложности с поездками с двумя, а теперь почти тремя детьми, заставляют задуматься. Мне все нравится. Но это сложно".

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В данный момент Туукка Раск играет в Бостоне уже седьмой год по восьмилетнему контракту, за который он заработает 56 миллионов долларов.

В конце сезона Бостон может потерять и второго вратаря Ярослава Халака, которому уже 35 лет, и вскоре может выйти на рынок свободных агентов.

Всего на счету Раска 536 матчей в рамках НХЛ, он совершил 50 шатаутов.

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Хоккей, Новости хоккея, ХК Бостон Брюинз, Туукка Раск.
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