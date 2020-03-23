Скачать
Понедельник, 23.03.2020
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги

Нардеп удостоился высокой спортивной награды

Нардеп удостоился высокой спортивной награды
20:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости спорта:Знаменитый борец и депутат стал победителем общенациональной программы "Человек года".

Двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк стал победителем общенациональной программы "Человек года" в номинации "Спортсмен года-2019".

Об этом Беленюк сообщил на своей странице в Instagram.

"Спасибо всем за поддержку. К сожалению, официальную часть мероприятия отменили из-за карантина, но в это трудное для всех нас время мы должны быть осторожными и ответственными", - написал Беленюк.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Сьогодні були оприлюднені переможці загальнонаціональної програми «Людина року», в якій я мав честь отримати перемогу в номінації "Спортсмен року-2019" Дякую усім за підтримку На жаль, офіційна частина заходу була скасована через карантин, але у цей важкий для всіх нас час ми маємо бути обережними та відповідальними! Дуже сподіваюсь, що в найкоротші строки ситуація налагодиться, а поки — бережіть себе

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Ранее на церемонии "Герои спортивного года" Беленюка признали лучшим спортсменом 2019 году в Украине.

Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе

В прошлом году Беленюк выиграл золотую медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе и получил олимпийскую лицензию на Игры-2020.

Напомним, в 2019 году по итогам выборов в Верховную Раду Украины, Беленюк вошел в состав украинского парламента от партии "Слуга народа".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Греко-римская борьба, Новости спорта, Жан Беленюк, Спортсмен года-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алиев: Стыдно за нынешнее Динамо (Видео)
02 Вратарь Динамо во время карантина собрал Тадж-Махал из LEGO (Фото)
03 "Штраф 5000 евро": Жена Малиновского рассказала о новых правилах в Бергамо
04 Футболисты-соседи поиграли в футбол через забор (Видео)
05 Лопес завершил профессиональную карьеру боксера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь