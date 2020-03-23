Нардеп удостоился высокой спортивной награды

Новости спорта:Знаменитый борец и депутат стал победителем общенациональной программы "Человек года".

Двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк стал победителем общенациональной программы "Человек года" в номинации "Спортсмен года-2019".

Об этом Беленюк сообщил на своей странице в Instagram.

"Спасибо всем за поддержку. К сожалению, официальную часть мероприятия отменили из-за карантина, но в это трудное для всех нас время мы должны быть осторожными и ответственными", - написал Беленюк.

Ранее на церемонии "Герои спортивного года" Беленюка признали лучшим спортсменом 2019 году в Украине.

В прошлом году Беленюк выиграл золотую медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе и получил олимпийскую лицензию на Игры-2020.

Напомним, в 2019 году по итогам выборов в Верховную Раду Украины, Беленюк вошел в состав украинского парламента от партии "Слуга народа".