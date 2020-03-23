Нардеп удостоился высокой спортивной награды

Двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк стал победителем общенациональной программы "Человек года" в номинации "Спортсмен года-2019".
Об этом Беленюк сообщил на своей странице в Instagram.
"Спасибо всем за поддержку. К сожалению, официальную часть мероприятия отменили из-за карантина, но в это трудное для всех нас время мы должны быть осторожными и ответственными", - написал Беленюк.
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Сьогодні були оприлюднені переможці загальнонаціональної програми «Людина року», в якій я мав честь отримати перемогу в номінації "Спортсмен року-2019" Дякую усім за підтримку На жаль, офіційна частина заходу була скасована через карантин, але у цей важкий для всіх нас час ми маємо бути обережними та відповідальними! Дуже сподіваюсь, що в найкоротші строки ситуація налагодиться, а поки — бережіть себе
Ранее на церемонии "Герои спортивного года" Беленюка признали лучшим спортсменом 2019 году в Украине.
В прошлом году Беленюк выиграл золотую медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе и получил олимпийскую лицензию на Игры-2020.
Напомним, в 2019 году по итогам выборов в Верховную Раду Украины, Беленюк вошел в состав украинского парламента от партии "Слуга народа".