"Не понимаю, что происходит": Нурмагомедов - о бое с Фергюсоном

Новости спорта:Хабиб высказался о предстоящем поединке против американца.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал неопределенность вокруг его боя против Тони Фергюсона.

"Мы с Абдуллой пашем и не можем понять, что вообще происходит. Где деремся и деремся ли вообще? А как насчет весогонки и места проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое?" - написал Хабиб в своем Instagram.

Напомним, что поединок Нурмагомедов - Фергюсон запланирован на 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Однако место проведения боя остается неизвестным из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что команда россиянина рассматривает пять стран для боя с Фергюсоном.