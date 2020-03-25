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Шведские лыжницы решили покинуть сборную из-за конфликта с федерацией

Шведские лыжницы решили покинуть сборную из-за конфликта с федерацией
11:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Несколько лыжниц сборной Швеции хотят покинуть команду.

Причина происходящего - недовольство работой национальной федерации, сообщает Expressen.

Издание утверждает, что спортсменки недовольны атмосферой в команде, а также тем, как проходит планирование сборов и тренировки. Имена лыжниц, которые хотят уйти из сборной, не называются.

Известно, что команду точно покинут тренеры мужской команды Маттиас Нильссон и Фредрик Ууиситало. Также подать в отставку может медицинский штаб, возглавляемый Магнусом Оскарссоном.

Олимпийская чемпионка по лыжному спорту переходит в биатлон

Ранее лыжница Стина Нильссон, решившая продолжить карьеру в биатлоне, сообщала, что одной из причин её ухода стала отставка тренера Рикарда Гриппа, который был уволен в марте 2019 года. О переходе Нильссон в биатлон стало известно 22 марта.

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Швеция, Лыжный спорт, Сборная Швеции по лыжному спорту.
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