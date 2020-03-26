Анна Музычук и Евгений Штембуляк признаны лучшими шахматистами Украины 2019 года

Новости спорта:Конкурс "Шахматный Гетьман" состоялся уже в 15-й раз.

Гроссмейстеры львовянка Анна Музычук и Евгений Штембуляк из Черноморска стали лауреатами конкурса "Шахматный Гетьман" как лучшие шахматистка и шахматист Украины 2019 года.

В конкурсе "Шахматный Гетьман"-2019 Анна Музычук набрала 234 балла (13 опрошенных гроссмейстеров поставили львовянку на первое место, 14 - на второе, 1 - на третье и 1 - на пятое); Евгений Штембуляк набрал 309 баллов (26 - первых мест, 4 - вторых, 3 - третьих, 2 - четвертых), сообщает Федерация шахмат Киева.

Всего в нынешнем опросе принимали участие 64 гроссмейстера.

Евгений Штембуляк

Конкурс "Шахматный Гетьман" состоялся уже 15-й раз. У мужчин восемь раз лауреатом становился Василий Иванчук (Львов), дважды - Антон Коробов, Павел Эльянов (оба - Харьков), Руслан Пономарев (Киев) и теперь впервые победил Евгений Штембуляк. У женщин шесть побед на счету Екатерины Лагно (ныне представляет Россию), три - у Анны Музычук, по две - у Марии Музычук (Львов), Натальи Жуковой (Одесса) и Анны Ушениной (Харьков).

Лауреаты "Шахматного Гетьмана", который ежегодно устраивают сообщество "Украинская шахматы" и сайт "Шахматная Украина", определяются путем персонального голосования. В нем принимают участие только украинские гроссмейстеры. Каждый называет пятерку лучших в мужских и женских шахматах. За первое место номинант получает 10 баллов, за второе - 7, за третье - 5, за четвертое - 3, за пятое - 1.