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Блогеры бросают вызов футболистам Премьер-лиги

Блогеры бросают вызов футболистам Премьер-лиги
13:47 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В то время, пока чемпионат Украины “на паузе”, а игроки поддерживают спортивную форму дома, одно из доступных развлечений – киберфутбол.

FootballHub совместно с Parimatch готовит сюрприз для всех любителей футбола в Украине. С 27 по 30 марта состоится Кубок по FIFA20, в котором примут участие не только профессиональные футболисты, но и селебрити, блогеры, спортсмены.

Все мы сможем увидеть в прямом эфире, как игроки с джойстиками в руках противостоят друг другу в формате матчей на вылет, начиная с 1/8 финала. В режиме виртуальной игры будет определен чемпион турнира с призовым фондом $5000.

Участие в Кубке примут футболисты донецкого Шахтера, черниговской Десны, донецкого Олимпика и полтавской Ворсклы, а также хорошо знакомые многотысячной аудитории фанатов Kyivstoner, Андрей Бедняков, Александр «Фоззи» Сидоренко, Олег Верняев, Томаш Кудрявый и Пазыч. Ну а вишенкой на торте станет противостояние прекрасных девушек: матч-открытие турнира между Дашей Астафьевой и Александрой Лободой 26 марта в 15:00.

Live-трансляции матчей смотрите на YouTube-канале FootballHub, а все, что осталось за кадром – в социальных сетях участников.

Эксперты Parimatch оценили шансы игроков в каждом матче, а также назвали того, кто скорее всего выйдет в финал.

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Футбол, Блогер, Александра Лобода, Париматч.
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