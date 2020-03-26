"Это бардак": Дана Уайт высказался о боксе

Новости спорта:Дана Уайт считает, что бокс уже не исправить.

Глава UFC Дана Уайт, который в прошлом году обещал начать активную промоутерскую деятельность в профессиональном боксе, в интервью Yahoo Sports сказал, что экономика бокса представляет собой полную неразбериху, и он не знает, возможно ли это как либо исправить.

"Не люблю говорить плохо про бокс, за исключением того, что это бардак, — сказал Уайт. — Мы все знаем, что это бардак, и это нужно исправлять, если это возможно".

Я говорил, что проведу пресс-конференцию в прошлом октябре и объявлю обо всем, но когда я погрузился в это и начал изучать бокс, экономику бокса — этот спорт просто бардак. Это бардак, и у него большие проблемы. Я не знаю, можно ли это исправить".

Ранее Усик высказался о возможном переходе в ММА.