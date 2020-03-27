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Драфт НХЛ может сменить формат из-за коронавируса

Драфт НХЛ может сменить формат из-за коронавируса
09:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Изначально драфт НХЛ должен был состояться в Монреале 26–27 июня.

Из-за коронавируса драфт Национальной хоккейной лиги в этом году могут провести в формате видеоконференции, сообщает The Score.

Кроме того, рассматриваются варианты сокращения масштаба мероприятия или проведения полноценной церемонии, если сезон возобновится в ближайшее время. 

Однако из-за коронавируса почти все спортивные соревнования в США были перенесены или отменены, в том числе и драфт.

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Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тыс.

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НХЛ, Национальная хоккейная лига, Драфт НХЛ.
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