Драфт НХЛ может сменить формат из-за коронавируса

Новости спорта:Изначально драфт НХЛ должен был состояться в Монреале 26–27 июня.

Из-за коронавируса драфт Национальной хоккейной лиги в этом году могут провести в формате видеоконференции, сообщает The Score.

Кроме того, рассматриваются варианты сокращения масштаба мероприятия или проведения полноценной церемонии, если сезон возобновится в ближайшее время.

Однако из-за коронавируса почти все спортивные соревнования в США были перенесены или отменены, в том числе и драфт.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тыс.