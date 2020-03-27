Игрок НХЛ заболел коронавирусом

Новости спорта:В Колорадо Эвеланш подтвердили один случай заболевания коронавирусом.

Хоккеист "Колорадо Эвеланш" сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба клуба. На данный момент имя хоккеиста не разглашается.

"Игрок находился дома в изоляции с тех пор, как появились первые симптомы. Выздоровел и вернулся к нормальной жизни. "Эвеланш" оповестили всех, кто контактировал со спортсменом.

Здоровье и безопасность игроков, сотрудников, болельщиков и сообщества остаются нашим главным приоритетом. "Колорадо Эвеланш" продолжает работать вместе с медицинским персоналом и должностными лицами общественного здравоохранения, чтобы сделать всё возможное для безопасности и здоровья людей в это сложное из-за распространения коронавируса время", — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что юниорские первенства мира и Европы по легкой атлетике были перенесены.