Все соревнования по стрельбе из лука перенесены

Новости спорта:Международная федерация стрельбы из лука перенесла все соревнования до конца июня.

Этапы Кубка мира в турецкой Анталье (11-17 мая) и немецком Берлине (21-28 июня), чемпионат Европы в Анталье (20-26 мая) по стрельбе из лука перенесены на неопределённый срок из-за коронавируса.

Отложен также Гран-при Европы в хорватском Порече (9-13 июня).

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации стрельбы из лука.

Отмечается, что "новые даты любого мероприятия будут объявлены не позднее, чем за два месяца, что даст командам и спортсменам достаточный и равный срок для подготовки, а организаторам - сокращенный, но четкий график регистрации".