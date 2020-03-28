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Джо Роган о поединке Нурмагомедов - Фергюсон: Этот бой проклят

Джо Роган о поединке Нурмагомедов - Фергюсон: Этот бой проклят
19:15 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джо Роган прокомментировал грядущий поединок Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон.

Комментатор UFC Джо Роган поделился своим мнением о ситуации с организацией боя Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона.

"UFC говорит о бое 18 апреля, – сказал Роган на своем подкасте. – Я не знаю, как они это сделают. Я не знаю, смогут ли они сделать это в Соединенных Штатах. Они говорят о том, чтобы сделать это в месте, с менее чем 10 человек, просто на открытой арене. Я думаю, что кто-то собирается это прокомментировать, но это не я. Они могли бы сделать это в киностудии. Законно, они могли бы провести это где-нибудь в киностудии".

"Мы сделали подобное, когда устраивали шоу серии Fight for the Troops. Всякий раз, когда мы это делали, они просто использовали самолетный ангар. Это было довольно мощно. Они могут сделать это в студии или просто на большом складе. UFC может сделать это".

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"Но дело в том, как они собираются убедиться, что ни у кого нет коронавируса? Тебе придется проверить всех. А если у кого-то есть, ты позволишь им драться? Что если у них есть вирус, но болезнь проходит бессимптомно? Что если у Хабиба есть корона? Или что если у Тони есть корона? Этот бой проклят! Это то, что чувствует Дана. Вот почему Дана так старается, чтобы это произошло, даже если там будет всего 10 человек".

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