Этапы Мировой серии по триатлону, кроме японского, перенесли

Новости спорта:Все больше и больше соревнований отменяют из-за пандемии коронавируса.

Международная федерация триатлона (ITU) объявила о переносе ряда стартов Мировой серии.

Соревнования в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты - 5-7 марта) и Гамильтоне (Бермуды - 18 апреля) были отложены ранее, а к ним добавились этапы в Лидсе (Великобритания - 6-7 июня) и Монреале (Канада - 23-28 июня), сообщает официальный сайт ITU.

Отметим, что старт в японской Йокогаме 16 мая пока не отменен и не перенесен, хотя шансов на его проведение в срок практически не осталось.

Ранее сообщалось, что украинец Хижняк возглавил комиссию боксеров AIBA.