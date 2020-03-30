Скачать
Понедельник, 30.03.2020
Известный боксер сообщил о смерти отца из-за коронавируса
Известный боксер сообщил о смерти отца из-за коронавируса
Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА
Украинские баскетболисты будут получать перстни, как в НБА
Умер бывший футболист Атлетико Хосе Луис Капон
Умер бывший футболист Атлетико Хосе Луис Капон
Этапы Мировой серии по триатлону, кроме японского, перенесли
Этапы Мировой серии по триатлону, кроме японского, перенесли

Беленюк узнал, когда вернется финансирование спорта на прежний уровень

Беленюк узнал, когда вернется финансирование спорта на прежний уровень
10:25 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Фейсбук

Новости спорта:Беленюк рассказал, когда расходы на спорт вернутся на прежний уровень.

Борец греко-римского стиля и депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк прокомментировал сокращение финансирования спорта Украины.

"Переговорил с Премьер-министром Украины, спросил о расходах на спорт. Сейчас весь мир в борьбе с коронавируса и Украина должна положить все силы на борьбу с пандемией. Как только мы вернемся в привычный, а главное безопасный, ритм жизни, будут восстановлены соревнования, финансирование спорта вернется на тот уровень, который по состоянию на сейчас утвержден в бюджете на 2020 год. Знаю, что мы спортсмены все об этом мечтаем.

Важным фактором в настоящее время является то, что все спортсмены и тренеры сборных команд гарантированно должны получать заработную плату в это непростое время. Также надеюсь, что местные депутаты сделают все возможное для обеспечения заработных плат тренеров в каждой области.

Английский футболист нарушил карантин и после ночных гуляний разбил свой Range Rover

Надеюсь, что профильное министерство обеспечит полноценную "спортивную" повестку дня в государстве после завершения карантина и спортсмены с новыми силами смогут готовиться к чемпионатам, Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио. Я, со своей стороны, буду контролировать и помогать в необходимых процессах", – написал Беленюк в своем Facebook.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спорт, Новости спорта, НОК Украины, Жан Беленюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Щесны: Ждать извинений от Роналду пришлось два месяца
02 Анчелотти: Проводить матч Ливерпуль - Атлетико было ошибкой
03 Ярмоленко рассматривает возможность перехода в "Динамо"
04 Пирло: Меня ждет Барселона
05 Миллер: Усику повезло, что он не дрался со Спонгом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь