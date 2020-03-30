Беленюк узнал, когда вернется финансирование спорта на прежний уровень

Новости спорта:Беленюк рассказал, когда расходы на спорт вернутся на прежний уровень.

Борец греко-римского стиля и депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк прокомментировал сокращение финансирования спорта Украины.

"Переговорил с Премьер-министром Украины, спросил о расходах на спорт. Сейчас весь мир в борьбе с коронавируса и Украина должна положить все силы на борьбу с пандемией. Как только мы вернемся в привычный, а главное безопасный, ритм жизни, будут восстановлены соревнования, финансирование спорта вернется на тот уровень, который по состоянию на сейчас утвержден в бюджете на 2020 год. Знаю, что мы спортсмены все об этом мечтаем.

Важным фактором в настоящее время является то, что все спортсмены и тренеры сборных команд гарантированно должны получать заработную плату в это непростое время. Также надеюсь, что местные депутаты сделают все возможное для обеспечения заработных плат тренеров в каждой области.

Надеюсь, что профильное министерство обеспечит полноценную "спортивную" повестку дня в государстве после завершения карантина и спортсмены с новыми силами смогут готовиться к чемпионатам, Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио. Я, со своей стороны, буду контролировать и помогать в необходимых процессах", – написал Беленюк в своем Facebook.