Бой Нурмагомедов - Фергюсон отменят в пятый раз

Новости спорта:Поединок Хабиб – Фергюсон скорее всего не состоится.

Один из главных боев 2020 года Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон скорее всего не состоится. Об этом россиянин рассказал в прямой трансляции в Сети Instagram.

"Всех интересует вопрос, где я нахожусь. Давайте вернемся к началу. Какие были новости? В самом начале мы, находясь в АКА, тренировались около 10 дней, не зная, будем ли драться и, если будем, в каком формате пройдет бой. И пришла информация от UFC, что бой 100 процентов не пройдет в Америке. Они сказали, что на 99 процентов он пройдет в Абу-Даби.

Посоветовавшись с UFC, мы решили улететь в Эмираты. Где-то 19 или 20 марта мы вылетели в Эмираты. Когда мы туда прилетели, нам сказали, что границы закрыты и ни один гражданин не может заезжать туда. Нам пришлось прилететь в Россию.

Сейчас я в Дагестане, каждый день готовлюсь. Но не знаю, к чему я готовлюсь. Везде запрещены въезд и выезд, весь мир ушел на карантин", - сказал Хабиб.

Напомним, ранее Хабиб рассказал, как нужно вести себя во время пандемии коронавируса.