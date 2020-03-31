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Бой Нурмагомедов - Фергюсон отменят в пятый раз

Бой Нурмагомедов - Фергюсон отменят в пятый раз
11:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Поединок Хабиб – Фергюсон скорее всего не состоится.

Один из главных боев 2020 года Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон скорее всего не состоится. Об этом россиянин рассказал в прямой трансляции в Сети Instagram.

"Всех интересует вопрос, где я нахожусь. Давайте вернемся к началу. Какие были новости? В самом начале мы, находясь в АКА, тренировались около 10 дней, не зная, будем ли драться и, если будем, в каком формате пройдет бой. И пришла информация от UFC, что бой 100 процентов не пройдет в Америке. Они сказали, что на 99 процентов он пройдет в Абу-Даби.

Посоветовавшись с UFC, мы решили улететь в Эмираты. Где-то 19 или 20 марта мы вылетели в Эмираты. Когда мы туда прилетели, нам сказали, что границы закрыты и ни один гражданин не может заезжать туда. Нам пришлось прилететь в Россию.

Сейчас я в Дагестане, каждый день готовлюсь. Но не знаю, к чему я готовлюсь. Везде запрещены въезд и выезд, весь мир ушел на карантин", - сказал Хабиб.

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Напомним, ранее Хабиб рассказал, как нужно вести себя во время пандемии коронавируса.

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Бокс, MMA, UFC, Новости спорта, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон.
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