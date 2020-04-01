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Комиссия атлетов ЕОК выступила с заявлением касательно переноса Олимпиады

Комиссия атлетов ЕОК выступила с заявлением касательно переноса Олимпиады
16:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Комиссия атлетов Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) обнародовала заявление относительно переноса летних Игр-2020 в Токио из-за ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что ЕОК полностью поддерживает это решение Международного олимпийского комитета, сообщили в пресс-службе НОК.

"Комиссия атлетов ЕОК полностью поддерживает решение МОК о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Здоровье, безопасность и благополучие всех спортсменов, а также всех участников Игр сейчас является первоочередной задачей в борьбе с пандемией COVID -19", - отмечается в заявлении.

Обращаясь к спортсменам, комиссия атлетов ЕОК заверила, что продолжит борьбу за их права и обеспечит полную поддержку.

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"Как ваши представители, мы знаем о вызовах, с которыми вы сейчас сталкиваетесь. Эта ситуация могла повлиять на многие аспекты вашей жизни: от ограниченных возможностей для адекватной подготовки к потенциальному запланированному завершению карьеры после Токио-2020 или отложенного планирования семьи. Мы продолжим борьбу за ваши права и возможности и обеспечим, чтобы вы продолжали получать необходимую и заслуженную поддержку в эти беспрецедентные времена. Именно в эти моменты голос атлетов должен звучать громче, чем когда-либо", - говорится в заявлении комиссии атлетов.

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Олимпийские игры, Олимпиада-2020, Коронавирус, Токио-2020.
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