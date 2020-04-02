Тони Фергюсон назвал Нурмагомедова "трусом"

Новости спорта:Американец разочарован отменой боя.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон прокомментировал отмену боя с Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Хабиб заявил о том, что поединок не состоится.

"Он мог остаться здесь или вернуться до того, как были закрыты границы России. Этот парень не хотел драться. Он испугался и убежал. Его должны лишить титула", - сказал Фергюсона в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, что бой должен был состояться 18 апреля на турнире UFC 249. Но из-за пандемии коронавируса неизвестно, где все состоится.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил сложившуюся ситуацию с поединком против Тони Фергюсона, который должен был состояться 18 апреля в рамках UFC 24.