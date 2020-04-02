Украинский стрелок работает "в холостую" дома

Новости спорта:Стрелок Сергей Кулиш продолжает тренироваться дома.

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 по пулевой стрельбе Сергей Кулиш вместе со многими спортсменами мира вынужден прервать тренировки и участие в соревнованиях из-за пандемии коронавируса; все чемпионаты и турниры, которые были запланированы этой весной, отменили, а календарь спортивных событий на 2020 и 2021 годы - получит свои коррективы.

Кулиш пока не знает, когда и в каких соревнованиях сможет принять участие в ближайшее время, однако подготовку не останавливает, сообщает пресс служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК).

На данный момент его главным тренировочной площадкой стала квартира.

"В плане тренировок имею "холостую" работу дома, то есть тренируюсь без патронов. Я взял домой пневматическую винтовку, на которую не надо разрешение, и электронный тренажер СКАТТ. Вынужден сейчас работать и тренироваться в таких условиях. Однако защита и сохранение здоровья должны быть на первом месте, поэтому буду готовиться и так", - рассказал Кулиш.

По словам тренера спортсмена Натальи Чепурной, такая форма работы да еще и дома - не совсем эффективная подготовка, но все же позволяет Сергею держать себя в форме.