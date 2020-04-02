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НОК расширяет возможности подготовки украинских спортсменов в онлайн-режиме

НОК расширяет возможности подготовки украинских спортсменов в онлайн-режиме
15:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта:В непростое для всей страны и мира время Олимпийский комитет Украины (НОК) предоставляет прекрасную возможность атлетам совершенствоваться и получать новые знания в режиме онлайн.

Об этом заявила во время своего выступления на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета Украины, которое происходило в онлайн режиме, председатель Комиссии НОК "Антураж атлета", призер Олимпийских игр по легкой атлетике Елена Говорова, сообщает пресс-служба НОК.

"Мы ввели онлайн-тренинги и онлайн-курсы для наших спортсменов в тесном сотрудничестве с компанией IPS во главе с известным тренером по самосовершенствованию Ицхаком Пинтосевичем. Сегодня мы пытаемся привлечь внимание наших атлетов к самообразованию, намереваясь создать целую образовательную платформу для них. Мы продолжаем активно сотрудничать с Фондом братьев Кличко и ведем переговоры с новыми интересными спикерами", - отметила Елена Говорова.

Она сообщила, что недавно состоялся вебинар курса "Мышление победителя" в рамках образовательного проекта НОК - Sportcamp&more. Спикером лекции выступил Ицхак Пинтосевич. К дискуссии присоединились более 60 украинских спортсменов и тренеров.

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Также в социальных сетях активно продолжается еще одна инициатива Комиссии НОК "Антураж атлета" и Комиссии атлетов НОК Украины - челлендж #тренуйсявдома. Наши известные олимпийцы призывают украинский оставаться дома и беречь свое здоровье, но не забывать и о поддержке своей спортивной формы. Прославленные спортсмены делятся своими навыками занятий спортом дома. Следует отметить, эта инициатива получила превосходную поддержку и заинтересованность средств массовой информации.

"Образование атлетов - это очень актуальный и важный вопрос в любое время. Сегодня каждый из нас имеет возможность учиться дома. Заниматься своим самосовершенствованием и собственным образованием, потому что в нашей жизни знания - это наше сокровище. И обязательно надо помнить, что даже дома можно заниматься спортом и следить за своей спортивной формой", - отметил президент НОК, олимпийский чемпион Сергей Бубка.

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Сергей Бубка, НОК Украины, Коронавирус, Елена Говорова.
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