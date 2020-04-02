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Карлсен презентовал международный шахматный онлайн-турнир

Карлсен презентовал международный шахматный онлайн-турнир
17:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Состав участников турнира пока не объявлен.

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен объявил о поведении начиная с 18 апреля по 3 мая двухнедельного турнира восьми сильнейших игроков с призовым фондом 250 тысяч долларов.

Сначала все соперники сыграют между собой матчи из четырех партий в рапид (по 15 минут + 10 секунд на каждый ход) - победитель получает 3 очка, сообщает Chess24.com.`

При равном счете (2:2) играется "армагеддон". В этом случае победитель получает 2 очка, проигравший - 1. По результатам кругового турнира определится четверка полуфиналистов, которая сыграет в нокаут-финале. Полуфинал, финал и матч за третье место разыгрывается по том же порядке.

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Состав участников пока не объявлен.

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Шахматы, Магнус Карлсен, Новости шахмат.
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