"Почти ничего не получают": Арум поведал о гонорарах в UFC

Новости спорта:Легендарный промоутер Боб Арум сравнил зарплаты в боксе и UFC.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бойцы промоушена UFC зарабатывают мало денег.

По словам промоутера, монополизация в ММА негативно отражается на финансовой стороне гонораров, а боксеры могут заработать больше благодаря конкуренции.

"Ребятам из UFC практически ничего не платят. Они дерутся там, где им скажут. UFC устанавливает им гонорары, а если им что-то не нравится, они могут только уволиться.

Мы, в свою очередь, работаем в конкурентной сфере, что на руку бойцам, они могут заработать намного больше, чем то, что получают бойцы UFC в компании, которая является монополией", - цитирует Арума boxingnews24.com.