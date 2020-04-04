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"Почти ничего не получают": Арум поведал о гонорарах в UFC

"Почти ничего не получают": Арум поведал о гонорарах в UFC
07:25 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Легендарный промоутер Боб Арум сравнил зарплаты в боксе и UFC.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бойцы промоушена UFC зарабатывают мало денег.

По словам промоутера, монополизация в ММА негативно отражается на финансовой стороне гонораров, а боксеры могут заработать больше благодаря конкуренции.

"Ребятам из UFC практически ничего не платят. Они дерутся там, где им скажут. UFC устанавливает им гонорары, а если им что-то не нравится, они могут только уволиться.

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Мы, в свою очередь, работаем в конкурентной сфере, что на руку бойцам, они могут заработать намного больше, чем то, что получают бойцы UFC в компании, которая является монополией", - цитирует Арума boxingnews24.com.

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MMA, Боб Арум, UFC.
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