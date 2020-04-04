"Он не готов": тренер Макгрегора оценил вероятность боя Конора и Фернюсона

Новости спорта:Джон Кавана заявил, что Конор Макгрегор не сможет заменить Хабиба Нурмагомедова в бою против Тони Фергюсона.

Тренер Конора Макгрегора Джон Кавана в интервью ESPN заявил, что ирландец не будет заменять Хабиба в бою против Тони Фергюсона.

"Нет шансов, что Конор заменит Хабиба в бою с Фергюсоном. Ирландия находится в изоляции, а у нас с Конором нет физического взаимодействия.

Он не тренируется в тренажерном зале, так как все они закрыты на карантин. Он не готов", - сказал Кавана.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном 18 апреля в рамках турнира UFC 249, однако из-за коронавируса россиянин заявил об отмене поединка.