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"Он не готов": тренер Макгрегора оценил вероятность боя Конора и Фернюсона

"Он не готов": тренер Макгрегора оценил вероятность боя Конора и Фернюсона
10:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Джон Кавана заявил, что Конор Макгрегор не сможет заменить Хабиба Нурмагомедова в бою против Тони Фергюсона.

Тренер Конора Макгрегора Джон Кавана в интервью ESPN заявил, что ирландец не будет заменять Хабиба в бою против Тони Фергюсона.

"Нет шансов, что Конор заменит Хабиба в бою с Фергюсоном. Ирландия находится в изоляции, а у нас с Конором нет физического взаимодействия.

Он не тренируется в тренажерном зале, так как все они закрыты на карантин. Он не готов", - сказал Кавана.

Нурмагомедов: Макгрегор в клетке полный ноль

Напомним, Хабиб Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном 18 апреля в рамках турнира UFC 249, однако из-за коронавируса россиянин заявил об отмене поединка.

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MMA, UFC, Конор Макгрегор, Джон Кавана.
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