Тренер Макгрегора: Ирландия на довольно строгом карантине

Новости спорта:Джон Кавана прокомментировал отмену боя Конор Макгрегор - Хабиб Нурмагомедов.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не выйдет на замену Хабибу Нурмагомедову в поединке 18 апреля с Тони Фергюсоном. Тренер Конора Джон Кавана об этом заявил в интервью Ариэля Хельвани.

— Скажи честно, как только вышла новость о том, что Хабиб выбывает из поединка, ты получал сообщение от своего друга Конора по поводу возможности выйти на замену?

— Он всегда хочет выйти на бой.

— Так он выйдет на замену?

— Нет. Мы шутили в день дурака. Нет шансов. Ирландия на довольно строгом карантине. Мы с Конором не видим друг друга лично, залы закрыты».

Джон Кавана посоветовал бы Тони Фергюсону соглашаться на замену с любым соперником, только если в этом есть финансовая нужда.

"Полагаю, что решение будет приниматься из финансовых соображений. Надеюсь, что Тони не нуждается в чеке за бой на этом турнире, чтобы прокормить себя в ближайшие шесть месяцев. Но этого я не знаю наверняка, не в курсе его финансов. Если бы я был его тренером, и у него была бы сложной финансовая ситуация, то я бы его поддержал в решении выйти на бой. В конечном счете это работа бойца".