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UFC 249: кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

UFC 249: кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
12:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Тони Фергюсону нового соперника на бой в рамках турнира UFC 249.

Руководство UFC нашло американскому бойцу Тони Фергюсону нового соперника на бой в рамках турнира UFC 249. Об этом сообщает ESPN.

Вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова в октагон выйдет американец Джастин Гэтжи. При этом контракт на поединок Фергюсон - Гэтжи еще не подписан.

Отмечается, что шоу состоится на западном побережье Соединенных Штатов и пройдет 18 апреля.

Хабиб: Готовлюсь к бою с Фергюсоном

Напомним, что накануне Хабиб заявил об отмене боя с американцем. Российский боец не готов проводить этот поединок из-за пандемии коронавируса.

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UFC, Тони Фергюсон, Новости UFC.
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