UFC 249: кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Новости спорта:Тони Фергюсону нового соперника на бой в рамках турнира UFC 249.

Руководство UFC нашло американскому бойцу Тони Фергюсону нового соперника на бой в рамках турнира UFC 249. Об этом сообщает ESPN.

Вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова в октагон выйдет американец Джастин Гэтжи. При этом контракт на поединок Фергюсон - Гэтжи еще не подписан.

Отмечается, что шоу состоится на западном побережье Соединенных Штатов и пройдет 18 апреля.

Напомним, что накануне Хабиб заявил об отмене боя с американцем. Российский боец не готов проводить этот поединок из-за пандемии коронавируса.