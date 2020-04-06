Шестикратная чемпионка мира завершила карьеру в 30 лет

Новости спорта:Шестикратная чемпионка мира по биатлону Сулемдаль завершила карьеру в 30 лет.

Шестикратная чемпионка мира по биатлону в эстафетных гонках Сюнневе Сулемдаль завершила спортивную карьеру.

Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает TV2.

"Я очень довольна тем, чего достигла. Рада, что приняла решение уйти. С осени буду студенткой дневного отделения. С нетерпением жду учебы: это всегда было мечтой. Самый яркий момент моей биатлонной карьеры - "золото" чемпионата мира-2016 в Осло. Это был идеальный день. В том сезоне мы ни разу не поднимались на пьедестал перед самим чемпионатом", – рассказала 30-летняя Сулемдаль.

Норвежка также становилась победительницей и призером Кубка мира в личных и эстафетных гонках.