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Понедельник, 06.04.2020

Не кисло: форвард Днепра съел целый лимон (Видео)

В четверг, 2 апреля, был проведен первый онлайн-баттл "Без клюшек" на YouTube-канале УХЛ. Первыми в битве "вне льда" сошлись игроки "Донбасса" и "Днепра" Севастьян Карпенко и Никита Коваленко. В конце выпуска Севастьян Карпенко бросил вызов своему оппоненту - съесть целый лимон на скорость ради поддержания своего иммунитета. Никита Коваленко принял вызов игрока дончан, и выложил результат в своем Instagram. В четверг, 2 апреля, был проведен первый онлайн-баттл «Без клюшек» на YouTube-канале УХЛ. Первыми в битве "вне льда" сошлись игроки «Донбасса» и «Днепра» Севастьян Карпенко и Никита Коваленко.  В конце выпуска Севастьян Карпенко бросил вызов своему оппоненту - съесть целый лимон на скорость ради поддержания своего иммунитета. Никита Коваленко принял вызов игрока дончан, и выложил результат в своем Instagram.
sport.ua
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