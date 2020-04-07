Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249

UFC в официальном twitter объявил полный список участников турнира UFC 249.
Возглавит турнир бой американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который заменит чемпиона Хабиба Нурмагомедова. Бойцы поспорят за временный пояс в легком весе.
В со-главном поединке пройдет реванш между Джессикой Андраде и Роуз Намаюнас. В первом поединке, который состоялся в мае 2019-го, Андраде во втором раунде нокаутировала Намаюнас и стала чемпионкой в наилегчайшем весе.
Полный кард турнира UFC 249:
Джастин Гэтжи – Тони Фергюсон;
Джессика Андраде - Роуз Намаюнас;
Грег Харди – Йорган Де Кастро;
Висенте Луке – Нико Прайс;
Джереми Стивенс - Кэлвин Каттар;
Фрэнсис Нганну - Жаирзиньо Розенструйк;
Юрая Холл – Жакаре Соуза;
Александр Эрнандес – Омар Антонио Моралес;
Марлон Вера – Рей Борг;
Майкл Джонсон – Хама Ворти;
Сиджара Юбэнкс – Сара Морас;
Райан Спанн – Сэм Алви.
Изначально турнир UFC 249 должен был состояться 18 апреля в Бруклине, но из-за пандемии коронавируса его перенесли в другое место, которое до сих пор не объявлен.