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Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249

Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249
11:10 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Турнир пройдет уже 18 апреля где-то в США.

UFC в официальном twitter объявил полный список участников турнира UFC 249.

Возглавит турнир бой американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который заменит чемпиона Хабиба Нурмагомедова. Бойцы поспорят за временный пояс в легком весе.

В со-главном поединке пройдет реванш между Джессикой Андраде и Роуз Намаюнас. В первом поединке, который состоялся в мае 2019-го, Андраде во втором раунде нокаутировала Намаюнас и стала чемпионкой в наилегчайшем весе.

Полный кард турнира UFC 249:

Джастин Гэтжи – Тони Фергюсон;

Джессика Андраде - Роуз Намаюнас;

Грег Харди – Йорган Де Кастро;

Висенте Луке – Нико Прайс;

Джереми Стивенс - Кэлвин Каттар;

Фрэнсис Нганну - Жаирзиньо Розенструйк;

Юрая Холл – Жакаре Соуза;

Александр Эрнандес – Омар Антонио Моралес;

Марлон Вера – Рей Борг;

Майкл Джонсон – Хама Ворти;

Сиджара Юбэнкс – Сара Морас;

Райан Спанн – Сэм Алви.

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Изначально турнир UFC 249 должен был состояться 18 апреля в Бруклине, но из-за пандемии коронавируса его перенесли в другое место, которое до сих пор не объявлен.

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MMA, UFC, Тони Фергюсон, Джастин Гэтжи, UFC 249.
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