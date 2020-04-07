Чемпион Украины подписал двухметрового игрока

Новости спорта:"Мотор" пополнился двухметровым гандболистом сборной Беларуси.

Чемпион Украины по гандболу запорожский "Мотор" подписал контракт с линейным минского СКА и сборной Беларуси Вячеславом Боханом.

Как сообщает пресс-служба "Мотора", Бохан пополнит ряды запорожского клуба с сезона-2020/21.

24-летний гандболист имеет рост 206 см при собственном весе 100 кг. В "Моторе" Бохан будет самым высоким игроком.

Кроме того, он станет третьим белорусом в команде - сейчас в запорожском клубе выступают Борис Пуховский и Максим Бабичев.

Контракт "Мотора" с Вячеславом Боханом рассчитан на два года.