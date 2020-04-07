Чемпион Украины подписал двухметрового игрока

Чемпион Украины по гандболу запорожский "Мотор" подписал контракт с линейным минского СКА и сборной Беларуси Вячеславом Боханом.
Как сообщает пресс-служба "Мотора", Бохан пополнит ряды запорожского клуба с сезона-2020/21.
24-летний гандболист имеет рост 206 см при собственном весе 100 кг. В "Моторе" Бохан будет самым высоким игроком.
Кроме того, он станет третьим белорусом в команде - сейчас в запорожском клубе выступают Борис Пуховский и Максим Бабичев.
Контракт "Мотора" с Вячеславом Боханом рассчитан на два года.