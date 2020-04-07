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Чемпион Украины подписал двухметрового игрока

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Чемпион Украины подписал двухметрового игрока
14:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Мотор

Новости спорта:"Мотор" пополнился двухметровым гандболистом сборной Беларуси.

Чемпион Украины по гандболу запорожский "Мотор" подписал контракт с линейным минского СКА и сборной Беларуси Вячеславом Боханом.

Как сообщает пресс-служба "Мотора", Бохан пополнит ряды запорожского клуба с сезона-2020/21.

24-летний гандболист имеет рост 206 см при собственном весе 100 кг. В "Моторе" Бохан будет самым высоким игроком.

Кроме того, он станет третьим белорусом в команде - сейчас в запорожском клубе выступают Борис Пуховский и Максим Бабичев.

У Гвардиолы умерла мать от коронавируса

Контракт "Мотора" с Вячеславом Боханом рассчитан на два года.

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Гандбол, Беларусь, ГК Мотор, Новости спорта.
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