Новости спорта:Ранее сообщалось об аренде частного острова для проведения поединков.

UFC проведет следующие поединки в казино Тачи Пэлэс в Калифорнии. Отель и казино находятся на территории индейских племен, и поэтому на них не распространяются некоторые законодательные акты штата. Руководство UFC планирует провести там четыре ближайшие свои мероприятия.

В Калифорнии введен запрет на проведение спортивных соревнований из-за пандемии коронавируса. Спортивная комиссия штата призывала придерживаться рекомендаций врачей и отменить проведение боев UFC-249, однако на территории индейских племен их полномочия не распространяются.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил об аренде частного острова на два месяца для проведения боев UFC. Там же 18 апреля состоится поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи в рамках UFC 249.

Изначально 18 апреля Фергюсон должен был провести поединок с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин отказался драться с Тони в апреле в связи с пандемией COVID-19.

Отметим, что UFC в пятый раз не смог организовать бой Фергюсона против Хабиба. Ранее поединки не состоялись из-за травм бойцов и проблем Нурмагомедова с весом.