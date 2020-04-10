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Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249

Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249
10:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Тони Фергюсон прокомментировал отмену турнира.

Боец UFC Тони Фергюсон должен был участвовать в главном бою UFC 249 с Джастином Гэтжи. Однако накануне стало известно об отмене турнира из-за коронавируса.

Соревнования должны были состояться 18 апреля, за что президент промоушена Дана Уайт поддался критике. Многие мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса, а UFC продолжал заявлять о проведении своего турнира.

Фергюсон выразил уверенность в том, что есть веская причина для отмены поединка и заявил, что продолжит делать то, чем занимался.

"С психикой все в порядке, не так уж и плохо. Смена соперника заставила внести коррективы, но я окружал себя теми же самыми людьми. Ничего не изменилось. Семья помогает, все будет хорошо.

Я уверен, что есть веская причина отмены UFC 249. Давай будем реалистами. Я должен продолжать верить. Я должен окружать себя этим узким кругом людей и продолжать контролировать свои тренировки.

Я просто продолжу собирать трофеи и делать то же самое д*рьмо. Каждый раз, когда я просыпаюсь утром, делаю свою работу и молюсь, я обнимаю своего маленького мальчика и целую жену. Я просто продолжу делать то, что делал всегда", - цитирует Фергюсона The Orange Country Register.

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MMA, UFC, Тони Фергюсон, Джастин Гэтжи.
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