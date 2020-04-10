Источник: Губернатор Калифорнии "отменил" турнир по ММА UFC 249

Новости спорта:Турнир UFC 249 был отменен под давлением властей.

По информации New York Times, турнир UFC 249, главным боем которого должен был стать поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, заставил отменить губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Издание утверждает, что губернатор позвонил руководству компании Disney, которая владеет ESPN, где должен был состояться показ UFC 249, и потребовал отменить турнир, который планировалось провести в казино в одной из индейских резерваций на севере Калифорнии.

Напомним, изначально главным боем вечера должен был стать поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона, но Хабиб лишился возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.

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