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Источник: Губернатор Калифорнии "отменил" турнир по ММА UFC 249

Источник: Губернатор Калифорнии "отменил" турнир по ММА UFC 249
13:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Facebook

Новости спорта:Турнир UFC 249 был отменен под давлением властей.

По информации New York Times, турнир UFC 249, главным боем которого должен был стать поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, заставил отменить губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Издание утверждает, что губернатор позвонил руководству компании Disney, которая владеет ESPN, где должен был состояться показ UFC 249, и потребовал отменить турнир, который планировалось провести в казино в одной из индейских резерваций на севере Калифорнии.

Напомним, изначально главным боем вечера должен был стать поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона, но Хабиб лишился возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.

Ранее Тайсон заявил, что бойцы ММА получают незаслуженно мало денег.

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Все по теме:

MMA, UFC, Тони Фергюсон, Джастин Гэтжи, Смешанные единобортсва, UFC 249.
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