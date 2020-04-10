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Большинство клубов НХЛ поддерживают сокращение серий в плей-офф Кубка Стэнли

Большинство клубов НХЛ поддерживают сокращение серий в плей-офф Кубка Стэнли
15:09 Сегодня Телеграф

Новости спорта:20 команд НХЛ поддерживает введение сокращенных серий в плей-офф Кубка Стенли нынешнего сезона.

20 из 24-х опрошенных генеральных менеджеров клубов поддержали идею с сериями до трех побед вплоть до финалов конференций, сообщает theScore.

Правда, в финале Кубка Стэнли большинство клубов рассматривает только полноценную серию до четырех побед.

Несколько генеральных менеджеров не поддержали идею, предлагая оставить привычный формат плей-офф, несмотря на пандемию коронавируса. Один из генеральных менеджеров предложил вариант, по которому судьба серии будет решаться в одном матче, а финал Кубка Стэнли разыграют в трех встречах.

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НХЛ, Хоккей, Новости хоккея, Корвонавирус.
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