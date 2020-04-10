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НОК обсудил пути дальнейшего развития олимпийского движения в регионах

НОК обсудил пути дальнейшего развития олимпийского движения в регионах
15:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта:Сергей Бубка провел видеоконференцию с представителями региональных отделений Национального олимпийского комитета.

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) олимпийский чемпион Сергей Бубка провел видеоконференцию с руководителями и представителями всех региональных отделений НОК, в которой приняли участие более пятидесяти участников.

Главный вопрос, который обсуждался, - пути развития олимпийского движения в разных уголках страны и реализация олимпийских проектов в сложившейся ситуации, сообщает пресс-служба НОК.

Участники видеоконференции отметили, что ячейки организации продолжают свою деятельность с учетом установленных ограничений и поделились своим опытом работы в условиях карантина.

Присутствующие отметили важность тесного взаимодействия областных подразделений НОК и Министерства молодежи и спорта Украины, обсудив этот вопрос во время видеоконференции с заместителем министра Ниной Лемеш.

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Сергей Бубка призвал коллег из региональных отделений продолжать сотрудничество с органами местной власти, уделять особое внимание поддержке атлетов путем выплат стипендий, грантов, решение их социально-бытовых проблем при подготовке к Олимпийским Играм в Токио, которые были перенесены на новую дату - с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Сергей Бубка, НОК Украины, Коронавирус, Нина Лемеш.
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