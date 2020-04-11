Нурмагомедов обратился к хейтерам в стиле Усика

Новости спорта:Боец ММА Хабиб Нурмагомедов поделился своей мудростью.

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram-аккаунте поделился с подписчиками мудрыми словами и советами.

"Никогда не полагайся на кого-то и тем более не рассчитывай, кому ты дорог, тому даже говорить не придется о чем либо, человек который дорожит тобою, сам увидит в чем ты нуждаешься.

Только упорный труд и самоотдача, и понимание того, что результат дает только Всевышний.

Если чего-то добился, не удивляйся критике, относись к этому спокойно и с пониманием, а вообще будет идеально если из этой критики ты возьмешь плюсы, а минусы просто отпустишь.

До нас было много великих людей, которые меняли ход истории человечества, но даже они не спаслись от людских мнений, а что говорить о нас. Пусть Всевышний поможет нам всем в эти тяжелые дни", - написал боец.