Хоккеист Эдмонтона Колби Кейв умер в больнице

Новости спорта:В возрасте 25-и лет скончался хоккеист клуба НХЛ Колби Кейв.

Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейв скончался в больнице, об этом сообщила его жена Эмили. После кровоизлияния в мозг 25-летний хоккеист перенёс операцию и находился в искусственной коме.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Кейв провёл 11 матчей за основную команду "Эдмонтона", забив один гол, при показателе полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 9 минут 38 секунд за матч.

Колби перешёл в систему "Эдмонтона" в январе 2019 года, "нефтяники" забрали его с драфта отказов "Бостон Брюинз". Большую часть карьеры нападающий провёл за фарм-клубы в Американской хоккейной лиге. Всего в регулярных чемпионатах АХЛ Кейв провёл 283 матча, заработав 138 (54+84) баллов и 145 минут штрафа.

Rest in peace, Colby Cave. https://t.co/oHBUdNAGII — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 11, 2020

В плей-офф форвард провёл 24 встречи, записав в актив 9 (3+6) очков.