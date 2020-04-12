Фуркад: Понятия не имею, с кем бы я мог связаться на счет допинга

Новости спорта:Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад хочет показать всем, что на высшем уровне допинг не на каждом шагу.

Бывший биатлонист сборной Франции Мартен Фуркад высказался касательно допинга. Спортсмен хочет развеять мифы об использовании запрещенных средств.

"Даже если бы мне хотелось использовать допинг в своей карьере, то я даже понятия не имею, с кем бы я мог связаться на этот счет. За 10 лет на высочайшем уровне у меня не появилось таких знакомых.

Это я говорю тем, кто полагает, что допинг в спорте на самом высоком уровне встречается на каждом шагу", - приводит его слова L’Equipe.

Мартен является олимпийским чемпионом 2014 (2 медали) и 2018 (3 медали) годов, 13-кратным чемпионом мира , семикратным обладателем Кубка мира в общем зачете с 2011/12 по 2017/18. Кроме того, он является многократным чемпионом Франции.