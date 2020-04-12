Фуркад: Понятия не имею, с кем бы я мог связаться на счет допинга

Бывший биатлонист сборной Франции Мартен Фуркад высказался касательно допинга. Спортсмен хочет развеять мифы об использовании запрещенных средств.
"Даже если бы мне хотелось использовать допинг в своей карьере, то я даже понятия не имею, с кем бы я мог связаться на этот счет. За 10 лет на высочайшем уровне у меня не появилось таких знакомых.
Это я говорю тем, кто полагает, что допинг в спорте на самом высоком уровне встречается на каждом шагу", - приводит его слова L’Equipe.
Мартен является олимпийским чемпионом 2014 (2 медали) и 2018 (3 медали) годов, 13-кратным чемпионом мира , семикратным обладателем Кубка мира в общем зачете с 2011/12 по 2017/18. Кроме того, он является многократным чемпионом Франции.